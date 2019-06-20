20.06.2019, 15:47
На YouTube-канале НТВ Прямая линия Путина получила огромное число дизлайков(23)
Оно превысило число лайков более чем в 10 раз.
Оно превысило число лайков более чем в 10 раз.
На третьем часу трансляции Прямой линии президента РФ Владимира Путина число дизлайков (то есть отрицательных реакций) на трансляцию подобралось к 60 тысячам, в то время, как число лайков (положительных реакций) едва перевалило за 5 тысяч.
Главное о прямой линии с Путиным можно прочитать ЗДЕСЬ.
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