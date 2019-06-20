На YouTube-канале НТВ Прямая линия Путина получила огромное число дизлайков

На третьем часу трансляции Прямой линии президента РФ Владимира Путина число дизлайков (то есть отрицательных реакций) на трансляцию подобралось к 60 тысячам, в то время, как число лайков (положительных реакций) едва перевалило за 5 тысяч.

Главное о прямой линии с Путиным можно прочитать ЗДЕСЬ.