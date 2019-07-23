На выборах в Раду обработано более 90% протоколов. Партия Зеленского лидирует

В парламент проходят еще четыре партии. "Оппозиционная платформа — За жизнь" получает 12,94% голосов, "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко и "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко — по 8,18%, "Голос" музыканта Святослава Вакарчука — 5,92%.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Явка избирателей составила 49,84%. Она стала самой низкой за всю историю парламентских выборов на Украине. Из 29 млн граждан, внесенных в списки для голосования, на участки не пришли более 14,7 млн человек.