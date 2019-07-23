На выборах в Раду обработано более 90% протоколов. Партия Зеленского лидирует(4)
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду после обработки более 90% протоколов набирает 43,10% поддержки избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины, передает ТАСС.
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