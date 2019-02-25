На выборах в Молдавии лидируют социалисты, но самостоятельно сформировать большинство они не смогут



Блок ACUM набрал 25,26% голосов, правящая сейчас Демпартия — 24,48%, "Шор" — 8,55%. Остальные не смогли преодолеть шестипроцентный избирательный порог.

По одномандатным округам после обработки 90% протоколов лидирует Демпартия, которая претендует на 19 мест в парламенте, социалисты — на 15 мест, блок ACUM — на 11.

Кресло в парламенте получают нынешний премьер-министр, вице-председатель Демпартии Павел Филип, а также лидер социалистов Зинаида Гречаная.

Также попасть в парламент могут три независимых кандидата. Еще в одном избирательном округе голосование продолжается.

Пока ни одной из партий не хватает необходимого числа голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство. При этом социалисты и блок ACUM ранее заявляли, что не намерены вступать с кем-либо в коалицию.