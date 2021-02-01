На восстановленное производство продуктов Dzintars планируют нанять до сотни сотрудников

"Мы успешно сформировали команду управления, которая последние месяцы активно работала над тем, чтобы продукция Dzintars на полках магазинов оказалась уже в марте. При наращивании объемов производства нам понадобится дополнительный персонал. В ближайшее время мы планируем принять на работу еще 20 человек, и особо приглашаем присоединиться к команде новых специалистов-химиков", — отмечает руководитель H.A. Brieger Анастасия Удалова.

На данный момент в H.A. Brieger работает более 40 сотрудников, около половины из которых ранее работали на фабрике. Наняты также специалисты других латвийских производителей косметики.

"В команду H.A. Brieger входят специалисты, которые годами работали в старом производстве Dzintars. Это обеспечивает нам успешное наследование знаний и бесценное чувство уверенности, создаваемое опытом этих работников. Одновременно мы привлекаем выпускников высших учебных заведений и молодых специалистов с энтузиазмом, новыми идеями и амбициями для разработки новых высококачественных продуктов вместе с руководителем производства Снежаной Гейере. На наш взгляд, именно синергия опытных и молодых работников будет фактором, который позволит H.A. Brieger не только поддерживать исторический успех, но и достичь новых вершин. Мы чувствуем истинное уважение к старым работникам и в пределах возможностей будем искать способы вернуть их к привычной профессии и месту работы, которые некоторые даже называют своим вторым домом", — поясняет Анастасия Удалова.

Как ранее сообщалось, H.A. Brieger в начале будет производить исторические продукты Dzintars, постепенно создавая и предлагая новые продукты. Ожидается, что в марте потребители смогут приобрести средства ухода за телом Dzintars — бальзамы для губ, гель для душа, крема для тела и рук, а также жидкое мыло.