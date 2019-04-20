На восстановление Нотр-Дама собрали миллиард евро
Суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро, сообщает газета Le Parisien.
Суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро, сообщает газета Le Parisien.
По информации издания, средства в основном идут от крупных компаний и предпринимателей, а также через четыре общественных фонда, которые выбрало министерство культуры Франции. Министр культуры Франк Риестер перечислил интернет-порталы, которым можно доверять, в своем профиле в Twitter и призвал читателей жертвовать на реконструкцию собора.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в официальном обращении заявил, что памятник архитектуры будет восстановлен в течение пяти лет. По словам президента, страна будет мобилизована ради этой цели.
Президент России Владимир Путин предложил Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора. Он отметил, что Нотр-Дам является историческим символом Франции и бесценным сокровищем мировой культуры.
Собор загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Окончательно его потушили уже утром: ночью пожарные все еще боролись с отдельными очагами пожара. В результате ЧП пострадали три человека. Предполагаемая причина пожара — реставрационные работы, начавшиеся несколько месяцев назад.
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