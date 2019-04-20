На восстановление Нотр-Дама собрали миллиард евро

По информации издания, средства в основном идут от крупных компаний и предпринимателей, а также через четыре общественных фонда, которые выбрало министерство культуры Франции. Министр культуры Франк Риестер перечислил интернет-порталы, которым можно доверять, в своем профиле в Twitter и призвал читателей жертвовать на реконструкцию собора.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в официальном обращении заявил, что памятник архитектуры будет восстановлен в течение пяти лет. По словам президента, страна будет мобилизована ради этой цели.

Президент России Владимир Путин предложил Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора. Он отметил, что Нотр-Дам является историческим символом Франции и бесценным сокровищем мировой культуры.

Собор загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Окончательно его потушили уже утром: ночью пожарные все еще боролись с отдельными очагами пожара. В результате ЧП пострадали три человека. Предполагаемая причина пожара — реставрационные работы, начавшиеся несколько месяцев назад.