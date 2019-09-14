На Украине заявили, что изменений об особом статусе Донбасса не будет

В Конституцию Украины не будут вноситься никакие изменения об особом статусе Донбасса, а неподконтрольным Киеву территориям предлагается развиваться по пути децентрализации, как и всей остальной стране, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"В Минских договоренностях записано, что будет проведена реформа украинского законодательства, реформа Конституции, в основе которой лежит децентрализация", — сказал он на брифинге в субботу в рамках 16-й встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES) в Киеве.
Пристайко отметил, что Украина предлагает "той стороне, которая находится сейчас за линией соприкосновения, понять, что шанс для их развития — это децентрализация".
"Они могут объединять громады, ожидать определенных возможностей, в частности, финансовых, как и сейчас области и районы в Украине, — пояснил он. — Это и есть максимальное предложение, которое мы делаем".
Глава МИД заявил: "Мы не вносим в Конституцию никаких особых, не особых статусов".
Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике назвали неприемлемым киевский вариант децентрализации Донбасса.
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