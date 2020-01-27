На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

В Киеве подтвердили один случай коронавируса. Такие результаты показало исследование государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".
Данный случай является первым с начала года, говорится в посте лабораторного центра в Facebook, пишет strana.ua.
Медики уточнили, что обнаружен не тот штамм вируса, который сейчас распространяется в Китае.
"По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) — 3, грипп А нетипований — 1, грипп В — 3, аденовирус — 2, бокавирус — 1, коронавирус — 1 и риновирус — 1", — написано в сообщении.
При этом сначала сезона ГПЗ (гриппоподобные заболевания) и тяжелые ОРЗ (острые респираторные заболевания) заболели 10920 человек.
Ранее сети показали, как в аэропорту Киева проверяют пассажиров из Китая на возможное наличие коронавируса. Для этого у людей меряют температуру прямо в салоне самолета.
До этого сообщалось, что из-за опасного коронавируса сотрудники лабораторного центра Минздрава Украины и члены экипажей будут опрашивать о самочувствии пассажиров самолетов, следующих из Китая.
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