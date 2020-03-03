На Украине выявлен первый случай заболевания китайским коронавирусом

По его словам, заболевшего поместили в больницу города Черновцы еще 29 февраля.

Заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук рассказала, что у пациента наблюдается лихорадка.

”Ему уделяется значительное внимание со стороны медицинского персонала. Что касается средств дезинфекции, больница обеспечена”, — заявила Полищук.

По ее словам, пациент сейчас находится в стабильном состоянии, сообщает ”112 Украина”.

В феврале Украина вывезла из Китая несколько десятков сограждан и около 30 иностранцев. Их поместили на 14-дневный карантин в медицинском центре Национальной гвардии в поселке Новые Санжары Полтавской области. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила провести 2 недели вместе с эвакуированными.

С момента вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года вирус проник уже более чем в 60 стран и территорий. По состоянию на 3 марта в мире выявлено около 91 000 случаев заражения. Более 48 000 человек выздоровели, однако свыше 3100 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания, вызванного вирусом.

Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР. На втором месте следует Южная Корея.

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