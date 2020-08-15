На Украине выявили рекордное число случаев коронавируса

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Харьковской (254), Черновицкой (170) Львовской (166), Ивано-Франковской (148) и Одесской областях (139). В Киеве инфекция подтвердилась у 232 человек.

Всего на Украине было зафиксировано 89 719 случаев коронавируса, выздоровели 47 430 человек, умерли 2044.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!