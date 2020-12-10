На Украине введут строгий карантин с 8 января

Также кабинет министров продлил общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в стране до 28 февраля. Ранее эти меры действовали до конца текущего года.

В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов продолжится. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также ограничения затронут работу любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.

Посещать торговые центры можно будет только для покупки товаров первой необходимости, к которым, в соответствии с решением, относятся продукты, лекарства, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо.

Заведения общественного питания будут работать исключительно в режиме "на вынос", работа ресторанов в гостиницах ограничивается.

При этом продолжат функционировать общественный транспорт, банки, почты, СТО, ветклиники, АЗС и гостиницы. Парикмахерские и салоны красоты можно будет посещать только по предварительной записи. Запрет не коснется производства фильмов.

Из-за пандемии коронавируса украинское правительство ввело общенациональный карантин 12 марта, 11 мая часть мер отменили. Позже карантин продлили до конца этого года.

Ситуация с коронавирусом на Украине



На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность локдауна в январе "немаленькая". При этом он добавил, что подобное решение не будет ни для кого сюрпризом.

Также украинский лидер отметил, что границы на въезд и выезд для граждан страны останутся открытыми.

За минувшие сутки на Украине выявили 12 585 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 276 человек. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали более 845 тысяч случаев заражения COVID-19. Болезнь унесла жизни свыше 14 тысяч человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 по всему миру превысило 67,5 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 1,5 миллиона человек.