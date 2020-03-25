На Украине введен режим чрезвычайной ситуации

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабмин вводит режим чрезвычайной ситуации по всей стране в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua».