На Украине возбудили против Кличко дело о возможной госизмене

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело о возможной государственной измене и хищениях в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос РБК-Украина.
Речь идет о возможной госизмене и хищениях бюджетных средств при застройке Киева со стороны Кличко и его заместителей.
"Национальным антикоррупционным бюро Украины выполнено указанное постановление Высшего антикоррупционного суда и внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований", — говорится в ответе на запрос.
В октябре Высший антикоррупционный суд открыл производство по этому делу и обязал НАБУ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований. Это произошло после того, как в НАБУ подали заявление на действия Кличко и его заместителей, которые, по мнению заявителя, подпадают под злоупотребление властью, получение неправомерной выгоды, хищение, государственную измену и т. д.
Ранее НАБУ завело дело на Кличко тоже по решению антикоррупционного суда. Дело касается хищения средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве.
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