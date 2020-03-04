На Украине утвержден новый состав правительства

Экс-глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко назначен вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; вице-премьером и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины стал представитель украинских властей в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников.

Вице-премьером и министром цифровой трансформации назначен Михаил Федеров. Должность министра финансов занял Игорь Уманский, ранее дважды являвшийся первым заместителем главы минфина.

Новым министром обороны стал генерал-лейтенант в запасе Андрей Таран, который ранее возглавлял представительство Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе.

Украинское министерство здравоохранения возглавил кардиохирург Илья Емец, министерство молодежи и спорта — вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт. Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов назначен министром развития общин и территорий.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська сохранили свои должности.

Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении министром иностранных дел Дмитрия Кулебы.

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