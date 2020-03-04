На Украине утвержден новый состав правительства

Верховная рада Украины утвердила состав нового правительства страны, предложенный премьер-министром Денисом Шмыгалем, сообщает РИА «Новости».
Экс-глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко назначен вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; вице-премьером и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины стал представитель украинских властей в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников.
Вице-премьером и министром цифровой трансформации назначен Михаил Федеров. Должность министра финансов занял Игорь Уманский, ранее дважды являвшийся первым заместителем главы минфина.
Новым министром обороны стал генерал-лейтенант в запасе Андрей Таран, который ранее возглавлял представительство Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе.
Украинское министерство здравоохранения возглавил кардиохирург Илья Емец, министерство молодежи и спорта — вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт. Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов назначен министром развития общин и территорий.
Министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська сохранили свои должности.
Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении министром иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Что известно о новом премьере Украины Денисе Шмыгале (по информации DW)
Денису Шмыгалю 44 года. Он родился во Львове. В 1997 году окончил экономический факультет львовского Политеха по специальности "менеджмент в производственной сфере". С августа 2019 года Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию. 4 февраля 2020 года он был назначен на должности вице-премьер-министра, а также министра развития общин и территорий.
В речи, предшествовавшей голосованию в Раде по его кандидатуре на пост премьер-министра, Шмыгаль заявил, что собирается пересмотреть государственный бюджет на 2020 год. По его словам, сильная гривна стала причиной ухудшения экспортных показателей в стране.
С 2017 по 2019 годы Шмыгаль работал в компаниях, связанных с бизнесменом Ринатом Ахмедовым, и занимал должности заместителя гендиректора компании ДТЭК "Западэнерго", был директором Бурштынской ТЭС, являющейся частью холдинга ДТЭК, и консультантом в ДТЭК "Востокэнерго". При этом, по собственным словам Шмыгаля, с Ахметовым он лично не знаком, а в холдинг ДТЭК попал по открытому конкурсу.
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