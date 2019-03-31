На Украине стартовали выборы президента

В выборах украинского президента в этот раз принимает участие рекордное в истории количество кандидатов — всего в бюллетени 39 фамилий. Среди них — действующий президент республики Петр Порошенко, артист Владимир Зеленский, лидер партии ”Батькивщина” Юлия Тимошенко, ее однофамилец боец нацгвардии и бывший народный депутат Юрий Тимошенко, экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, лидер партии ”Гражданская позиция” Анатолий Гриценко, советник президента Украины по гуманитарным вопросам Ольга Богомолец, экс-глава фискальной службы Украины Роман Насиров, бывший украинский вице-премьер Александр Вилкул, экс-советник министра обороны Украины Александр Данилюк, а также депутаты Юрий Бойко, Сергей Каплин, Виталий Куприй и другие.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если этого не произойдет, в республике состоится второй тур выборов.​

Во время избирательного процесса полиция страны будет работать в усиленном режиме. К охране избирательных участков привлечены 39 тыс. полицейских, утверждал накануне замглавы украинского МВД Сергей Яровой. В ”день тишины” перед стартом голосования сотрудники правоохранительных органов, по его словам, получили почти 160 заявлений о нарушениях.

Для того, чтобы следить за ходом выборов, на Украину прибыли представители миссии ОБСЕ. Граждан России, которые должны были отправиться в рамках этой кампании в республику, киевские власти, боясь вмешательства в процесс голосования, не пустили. МИД России счел такое решение антидемократичным.