На Украине создали группу для расследования преступлений Порошенко

По ее словам, существует неформальная группа людей, цель которых — планомерное и системное преследование ”пока еще действующей элиты при власти”. ”С тем, чтобы заставить украинские суды в дальнейшем и правоохранителей посадить президента [Порошенко] и его ближайшее окружение”, — пояснила Крюкова.

Она отметила, что эта группа обладает ”достаточным интеллектуальным и финансовым ресурсом”. В частности, по данным Крюковой, входящие в нее специалисты уже начали привлекать крупные частные детективные компании к сбору информации о недвижимости, офшорах и зарубежных счетах Порошенко и его ближайшего окружения.

Крюкова также подчеркнула, что это люди ”максимальной эффективности и непубличного сорта”, которым ”плевать на репутацию”.

В апреле команда Владимира Зеленского, одержавшего победу на президентских выборах на Украине, поддержала петицию о запрете на выезд за границу для Порошенко и его ближайшего окружения. До этого стало известно, что киевский окружной административный суд принял к рассмотрению иск о запрете на выезд из страны Порошенко на протяжении года после президентских и парламентских выборов. Иск подал журналист телеканала ”1+1” Александр Дубинский. Заявитель также попросил признать противоправной бездеятельность полиции и Службы безопасности Украины, которые, по его мнению, своевременно не пресекли посягательства чиновников и политиков на экономическую безопасность страны.