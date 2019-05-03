На Украине собрались ответить на акцию ”Бессмертный полк”

Министр отреагировал на публикацию одного из пользователей, который возмутился призывом телеканала ”Интер” принять участие в акции ”Бессмертный полк” и предложил в ответ устроить шествие с портретами украинцев, погибших на Донбассе и отбывающих заключение на территории России.

Климкин поддержал идею и добавил, что помимо этого нужно выйти с портретами граждан Украины, которые пострадали во время сталинских репрессий.

”Хорошая идея, полностью поддерживаю. Предлагаю выйти на улицы с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в человеческом и историческом измерении”, — сказал он.

”Бессмертный полк” — общественная акция, которая проходит в России и ряде других стран 9 Мая. Ее участники идут колонной и несут транспаранты с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2018 году в шествии приняли участие более 10 миллионов человек по всей стране.