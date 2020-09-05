На Украине снова побит антирекорд по числу новых случаев COVID-19

Днем ранее, 4 сентября, был предыдущий антирекорд — 2 495 новых инфицированных за сутки; 3 сентября сообщалось о 2 430 заболевших, 2 сентября было 2 495 новых инфицированных, 1 сентября — 2 088 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 133 787 человек, умерли с начала пандемии 2 811 человек, выздоровели — 61 649 человек. Сейчас на Украине COVID-19 болеют 69 327 человек, что на 1 750 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (380), Тернопольской (226), Одесской (222), Львовской (195) областях, а также в Киеве (315).

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!