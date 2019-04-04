На Украине предсказали итоги второго тура выборов президента

Отмечается, что 49,4 процента опрошенных на выходе с избирательных участков после первого тура заявили, что в случае попадания во второй тур Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко проголосуют за кандидата от партии ”Слуга народа”.

Порошенко отдали предпочтение 19,8 процента респондентов. Примерно столько же процентов избирателей затруднились с ответом. Также 11 процентов граждан заявили, что в этом случае не будут участвовать в голосовании.

2 апреля комитет избирателей Украины назвал наиболее эффективными траты на избирательную кампанию, проведенную Игорем Смешко, Владимиром Зеленским и Юрием Тимошенко. В частности, для Зеленского каждый голос стоил 16 гривен — 88,9 миллиона затрат на кампанию и более 5,5 миллиона избирателей.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошел Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.