На Украине предложили провести новый обмен ”всех на всех” в марте

Москва и Киев договорились о таком обмене еще в декабре во время встречи в ”нормандском формате” в Париже, однако с тех пор обмен проводился лишь между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса, пишет РБК.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на переговорах с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком в Минске заявил о намерении уже в марте провести новый этап обмена удерживаемыми лицами по формуле ”всех на всех”. В сообщении, которое опубликовано в Facebook офиса Владимира Зеленского, указывается, что такой обмен предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече лидеров ”нормандского формата” в декабре прошлого года.
Участники переговоров также заявили о необходимости дальнейших переговоров для полного выполнения решений, принятых в Париже. Там 9 декабря 2019 года прошел последний саммит в ”нормандском формате”. В нем участвовали лидеры России, Украины, Франции и канцлер Германии. По итогам встречи стороны подтвердили свою приверженность минским соглашениям и договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле ”всех на всех”, а также условились о полном прекращении огня в Донбассе и разведении сил в трех новых пунктах в регионе до конца марта 2020 года.
О начале переговоров об обмене всех удерживаемых в России украинцев (включая крымских татар) Зеленский рассказал еще в конце января во время поездки в Иерусалим. Последний такой обмен произошел в сентябре 2019 года по формуле 35 на 35. Тогда в Москву, в частности, вернулись глава украинского офиса ”РИА Новости” Кирилл Вышинский и бывший командир бригады противовоздушной обороны самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах, проходивший на Украине по делу о гибели рейса MH17 в 2014 году. Киеву вернули задержанных в Керченском проливе моряков и режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм.
В конце декабря прошел обмен между Украиной и властями самопровозглашенных республик Донбасса. Киев получил 76 человек, Луганск — 63, а Донецк — 60.
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