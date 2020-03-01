На Украине предложили провести новый обмен ”всех на всех” в марте

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на переговорах с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком в Минске заявил о намерении уже в марте провести новый этап обмена удерживаемыми лицами по формуле ”всех на всех”. В сообщении, которое опубликовано в Facebook офиса Владимира Зеленского, указывается, что такой обмен предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече лидеров ”нормандского формата” в декабре прошлого года.

Участники переговоров также заявили о необходимости дальнейших переговоров для полного выполнения решений, принятых в Париже. Там 9 декабря 2019 года прошел последний саммит в ”нормандском формате”. В нем участвовали лидеры России, Украины, Франции и канцлер Германии. По итогам встречи стороны подтвердили свою приверженность минским соглашениям и договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле ”всех на всех”, а также условились о полном прекращении огня в Донбассе и разведении сил в трех новых пунктах в регионе до конца марта 2020 года.