На Украине погибла сотрудница посольства США. Предполагают убийство

На Украине открыли уголовное после гибели сотрудницы посольства США в Киеве. Об этом в эфире телеканала ”Наш” сказал глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко.
Он уведомил, что дело было возбуждено по статье УК Украины (”Умышленное убийство”).
Как сообщил в своем Twitter глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, киевская полиция также не исключает версию с несчастным случаем.
Сотрудницу американского посольства в Киеве Санвер Никаэло с травмой головы и в бессознательном состоянии нашли прохожие на одной из улиц украинской столицы. После этого ее госпитализировали, но врачи спасти женщину не сумели.
Украинская полиция также сообщила, что в нападении на сотрудницу американского дипредставительства подозревается высокий темноволосый мужчина 30-40 лет. В данный момент ведется его розыск.
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