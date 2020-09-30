На Украине погибла сотрудница посольства США. Предполагают убийство

Он уведомил, что дело было возбуждено по статье УК Украины (”Умышленное убийство”).

Как сообщил в своем Twitter глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, киевская полиция также не исключает версию с несчастным случаем.

Сотрудницу американского посольства в Киеве Санвер Никаэло с травмой головы и в бессознательном состоянии нашли прохожие на одной из улиц украинской столицы. После этого ее госпитализировали, но врачи спасти женщину не сумели.

Украинская полиция также сообщила, что в нападении на сотрудницу американского дипредставительства подозревается высокий темноволосый мужчина 30-40 лет. В данный момент ведется его розыск.