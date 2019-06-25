На Украине откроют гражданам доступ к секретным архивам советских спецслужб

"Это станет значительно удобнее для пользователей. Все в одном месте, комфортные читальные залы. Для доступа достаточно лишь обращение и паспорт. Не будет лишней бумажной волокиты, как сейчас, чтобы зайти в режимное помещение Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел", — цитирует пресс-служба главу института Владимира Вятровича.

Здание архива будет расположено на левом берегу Днепра в Киеве в одном из бывших помещений Национального банка Украины площадью более 11 тыс. квадратных метров. Для открытия архива, уточнили в институте, еще необходимо обустроить помещение. После этого в него перевезут все архивные документы советских спецслужб 1917-1991 годов, до этого хранившиеся в архивах украинских силовиков. "Полиция и спецслужбы демократической страны не должны работать с исторической информацией", — прокомментировали создание архива в институте.