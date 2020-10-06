На Украине опасаются приостановки безвизового режима с ЕС

Избрание нового руководства антикоррупционных органов

В Брюсселе Киев немало хвалят за преобразования, но видят и риск отката назад в ключевых реформах. По данным источников DW в структурах ЕС, на саммите президенту Украины Владимиру Зеленскому планируют указать, прежде всего, на две сферы, где Киеву следует приложить больше усилий. Это борьба с коррупцией и судебная реформа.

Когда в 2019 году приступил к работе Высший антикоррупционный суд, казалось, что вопрос "антикоррупционной инфраструктуры" снят с повестки дня отношений ЕС-Украина. Впрочем, за последние два месяца Конституционный суд Украины признал несоответствующим основному закону как назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также нормы закона, по которым его назначили. Теперь в Евросоюзе ожидают от Верховной рады "как можно более скорого" приведения закона о НАБУ в соответствие с конституцией Украины.

В августе уволился руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий. В сентябре Рада назначила семь человек в комиссию по отбору его преемника. Кандидатуры ряда из них вызвали резкую критику как среди украинской общественности, так и в Европарламенте. Исходя из меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС, второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро без избрания независимого и эффективного руководства НАБУ и САП Киев не получит. Кроме того, в ЕС намекают, что назначение новых руководителей этих органов в соответствии с европейскими принципами госуправления являются условием сохранения безвизового режима.

Приостановку безвиза в Брюсселе считают крайней опцией, ведь она ударит, прежде всего, по гражданам. Об этом написали и три евродепутата в письме, направленном 5 октября председателю фракции "Слуга народа" в Раде Давиду Арахамии. Хотя они подтвердили отсутствие намерений отменять безвиз - "это великое достижение для всех граждан Украины и ЕС", - но указали на право запретить въезд в Евросоюз отдельным олигархам или политикам. При этом евродепутаты не уточнили, каким может быть механизм такого запрета.