На Украине двое пьяных полицейских застрелили ребенка. Глава полиции Киевской области ушел в отставку

Вечером 3 июня в Киеве у здания Министерства внутренних дел прошла протестная акция, участники которой принесли плакаты "Полиция убивает детей", а также цветы и игрушки, которые оставили у здания МВД. Как сообщает канал "Громадське, впоследствии протестующие зажгли файеры, взорвали петарду и начали скандировать: "Авакова [министр внутренних дел Украины Арсен Аваков] в отставку! Рядовые убивают, Аваков покрывает!" Участники акции потребовали провести справедливое расследование и наказать как виновных, так и тех, кто изначально пытался их покрывать.

На ситуацию обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский. "Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я — как президент и как отец — хочу заверить, что сделаю всё, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должен заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. При жизни. Перед людьми, перед народом, перед страной", — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

4 июня Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, действия которых привели к смерти пятилетнего мальчика, сообщает телеканал "Прямой".

Сами обвиняемые в убийстве ребенка отрицают свою вину, сообщают "Украинские новости". Так, Иван Приходько заявил, что не производил выстрелов в направлении ребенка."Я сам отец двоих детей, я понимаю это горе. Прошу разобраться в данной ситуации", — сказал он в суде.

Адвокат Приходько заявил, что причастность его подзащитного к преступлению не доказана, и потребовал от следствия объяснить, почему обвинение не было предъявлено свидетелю Кривошее, который также осуществлял выстрелы. Сторона защиты настаивает на проведении дополнительных следственных экспериментов.

Председатель полиции Киевской области Украины Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с возможным участием полицейских в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Ценов заявил, что просит руководство Нацполиции направить его в зону проведения "операции Объединенных сил" (ООС), то есть в Донбасс. "Я как глава полиции Киевской области несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к главе Нацполиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу направить меня в самую тяжелую точку нашего государства, а именно в зону проведения ООС", — сказал он. Глава Нацполиции Украины Князев поддержал решение подчиненного.