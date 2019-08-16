На территории Кремля нашли бомбу: была скрыта большим слоем земли

"Была обнаружена авиационная бомба, по всей вероятности, времен Великой Отечественной войны, — рассказал ТАСС Хлебников. — Этот снаряд, бомба не разорвалась, была скрыта большим слоем земли".

Опасная находка обнаружена при производстве строительных работ на косогоре Тайницкого сада со стороны Москвы-реки, где в царские времена располагался погреб для хранения продуктов и где сейчас делали срез грунта под гидроизоляцию.

Вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН Николай Макаров сообщил ТАСС, что это стало первым подобным инцидентом за все время работ с мая 2019 года.

"В этот археологический сезон — да, первая находка такого рода. Она вписывается в то, что мы знаем о Кремле во время Великой Отечественной войны: он сильно страдал от бомбежек в 1941 году; несколько бомб попали в здание Арсенала, погибли несколько бойцов кремлевского гарнизона", — сказал Макаров.