На судне Viking Sky завершились спасательные работы, судно своим ходом идет в порт

Всего вертолетами с борта парома были эвакуированы 479 человек из 1373 пассажиров. При этом 17 человек госпитализированы, некоторые с ушибами и переломами, передает Интерфакс.

Ранее представители экстренных служб Норвегии заявили, что остающимся на борту парома людям ничего не угрожает. Сейчас на Viking Sky остаются 458 членов экипажа и 436 пассажиров. Паром сопровождают один буксир и два судна сопровождения.

Следующий выход Viking Sky в море, намеченный на 27 марта, отменен.

Инцидент с Viking Sky произошел у западного побережья Норвегии накануне. У судна отказали двигатели. В районе инцидента наблюдались сложные метеорологические условия. Кроме того, существовала угроза, что судно выбросит на скалы.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро восвресенья было эвакуировано 371 из около 1400 находившихся на пароме людей. Эвакуация выполнялась тремя вертолетами. По словам спасателей, ветер в районе происшествия стал слабее, ситуация на борту тоже стала спокойнее, чем накануне вечером, передал ТАСС.

Эвакуация продолжалась несмотря на то, что три из четырех двигателей парома ночью были запущены и он самостоятельно начал движение к городу Молде. Помощь ему оказали и буксировочные суда.

Основная часть пассажиров лайнера — британцы и американцы. Экипаж состоит из представителей разных стран.