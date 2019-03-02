На штабе Навального в Петербурге написали ”штаб педофилов”. У здания прошла акция под лозунгом ”Навальный защищает извращенцев”

В субботу в первой половине дня у штаба собрались люди с плакатами ”Здесь опасно!” и ”Навальный защищает извращенцев”, сообщает ”Медиазона”. Активисты говорили, что акция согласована, и называли себя ”возмущенной молодежью", передает Медуза.

Среди митингующих были участник оппозиционной акции 12 июня Дмитрий Мякшин, который в 2018 году получил два года условно по статье о нападении на полицейского и заявил о планах вступить в ”Молодую гвардию Единой России”, а также Тимур Булатов (Исаев), который добивается увольнения учителей из школ из-за гомосексуальности.

В феврале в Петербурге по делу о развратных действиях были арестованы активист оппозиционного движения ”Весна” Владимир Казаченко и его друг Вадим Тишкин (им обоим по 18 лет). По имеющимся данным, обвинения касаются их связи с 14-летней девушкой. Тишкину также вменяют хранение наркотиков. Виновными они себя не признают.