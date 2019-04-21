На Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошли шесть взрывов: десятки погибших и сотни раненых
На Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошли шесть взрывов в отелях и церквях, сообщает Reuters со ссылкой на главу местной больницы.
На Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошли шесть взрывов в отелях и церквях, сообщает Reuters со ссылкой на главу местной больницы.
Число погибших в результате взрывов в католических церквях и отелях Шри-Ланки возросло до 42 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, эту информацию предоставила местная полиция.
По предварительным данным, на Шри-Ланке прогремели шесть взрывов: в трех церквях и трех отелях в столице Коломбо и в других частях страны, в частности, в городе Негомбо.
В настоящее время устанавливаются детали произошедшего.
По последним данным, а 280 жителей получили ранения.
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