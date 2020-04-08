На севере Италии рухнул 400-метровый мост. От многочисленных жертв спас только коронавирус(4)
400-метровый мост обрушился в городе Аулла на севере Италии, в Тоскане, сообщает издание Ansa Liguria.
400-метровый мост обрушился в городе Аулла на севере Италии, в Тоскане, сообщает издание Ansa Liguria.
В результате инцидента легкие травмы получили два водителя. Они были доставлены в местный госпиталь. Благодаря строгому карантину дороги в городе, как и всей Италии, практически пустуют.
"Обычно это очень загруженный мост, но сегодня утром, когда произошло обрушение, на нем находились только два фургона", - говорит руководитель дорожной полиции местечка Альбиано Магра.
Последний раз мост проходил инспекцию в ноябре 2019 года, однако ни сотрудники муниципалитета, ни полицейские не смогли обнаружить достаточных оснований для закрытия 400-метрового сооружения. Обрушение моста вызвало утечку газа, но ее удалось оперативно перекрыть.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Уроженка России рассказала правду о происходящем в Германии
Врач назвал единственный эффективный способ профилактики COVID-19
Лучший способ убить вирус: совет эксперта
Российский врач назвал еще одно средство защиты от коронавируса