На севере Австрии задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене

Подозреваемого по делу о теракте в Вене, жертвами которого стали четыре человека, задержали в городе Линц на севере Австрии, сообщает Kronen Zeitung. Телеканал ORF также пишет, что в Линце по делу о теракте задержали известного исламиста. В полиции Австрии это пока не подтверждали.
Спецподразделение Cobra задержало мужчину, личность которого не раскрывается, около 10 утра по местному времени (12 часов мск). Полиция застала подозреваемого врасплох, он не оказал сопротивления, утверждает Kronen Zeitung. Также полиция задержала одну или двух женщин, которые проходят в качестве свидетелей по делу.
Ранее 3 ноября в городе Санкт-Пёльтен в федеральной земле Нижняя Австрия в рамках расследования дела о теракте задержали двух человек, сообщает агентство APA.
Во время теракта в Вене полицейские убили одного из террористов. По данным МВД Австрии, это 20-летний Фейзулай Куйтим, которого ранее судили за попытку уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористической группировке ”Исламское государство”.
Всего, по данным полиции, в нападении в Вене могли участвовать до четырех человек.
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