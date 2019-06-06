На Садовой проверили ”подозрительного эстонца”. Он, как в кино, перепилил решетку и сбежал из тюрьмы Таллина на простынях

По информации издания, около 16 часов 5 июня на Садовой улице пара оперативников Управления уголовного розыска Петербурга вдруг решила проверить документы у прохожего. Паспорт показался им подозрительным, после чего они как-то быстро надели на задержанного наручники. Это официальная версия собеседника в полицейском главке. Особо очаровывает неожиданный по его же мнению успех — случайно задержанным оказался 40-летний гражданин Эстонии Александр Сухоцкий. Притом находящийся с конца 2015 года в международном розыске.

Полицейские Эстонии были более откровенны с ”Фонтанкой”. По их информации, Сухоцкий был арестован по подозрению в сбыте наркотиков в августе 2015 года. Но 10 октября 2015 года он сбежал из тюрьмы Таллинна вместе с сокамерником Эдуардом Михайловым. Любопытны приключенческие детали: они перепилили решетку переданной им неизвестным ножовкой, скрутили из простынь канат и спустились с четвертого этажа.

Кстати, после побега один из руководителей таллиннской полиции комментировал местной прессе — мол, это первый побег из этого места.

Что касается Михайлова, то 31 декабря 2015 года ему не дали отпраздновать Новый год, и он вновь оказался в изоляции. Сухоцкого же объявили в розыск на основании постановления судьи с щемящей своей логикой формулировкой: ”Побег из-под ареста в тюрьме несомненно говорит о намерении Александра Сухоцкого скрыться” (это цитата из присланного ”Фонтанке” решения Харьюского уездного суда).