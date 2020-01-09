На Рижском автовокзале найден военный снаряд, пассажиры эвакуированы, автобусные рейсы отменены(3)
Работа Рижского автовокзала остановлена из-за эвакуации, сообщили порталу rus.DELFI.lv в Дирекции автотранспорта. Представитель Государственной полиции Элина Приедите сообщила, что на территории вокзала найден военный снаряд.
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