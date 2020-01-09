На Рижском автовокзале найден военный снаряд, пассажиры эвакуированы, автобусные рейсы отменены

На месте работает полиция, в том числе сапёры, пожарные и медики скорой помощи.

Представитель дирекции Зане Плоне сообщила, что на территорию автовокзала не пускают автобусы и пассажиров. Многие автобусные рейсы из Риги отменены, а пассажиров которые прибыли в центр города выпускают неподалеку от автовокзала.

Эвакуация началась после 12:00, сообщили порталу DELFI в секретариате Рижского автовокзала.

Пассажиры которые из-за эвакуации не попали на свой рейс смогут получить назад деньги в кассе автовокзала, когда он снова будет доступен посетителям.