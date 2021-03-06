На работу в литовскую провинцию врачей привлекают высокими зарплатами и райскими условиями: выплаты больше, чем в Швейцарии

Медики Акменского района стареют, большинству из них 65 лет и больше (17 человек), еще 15 входят в группу 55–64-летних. Младше — всего 3–5.

"Большинство семейных врачей в районе — пенсионеры, да и те как ни странно ушли работать в частный центр. Я не знаю, чем их переманили, но наша поликлиника осталась без врачей", — сказал Delfi мэр района Виталиюс Митрофановас, заметил, что врачи нужны не только поликлинике, но и больнице.

Мэр хотел бы, чтобы семейные врачи жили в районе и работали на полную ставку.

Потребность во врачах растет, поскольку количество жителей в районе увеличивается.

Сначала муниципалитет предлагал врачам 15 000 евро или квартиру. "Это дало небольшой эффект. Были пять человек: один из Украины — он взял квартиру, приехала семья медиков — получили 30 000 на двоих", — вспоминал мэр.

Но это проблему решить не помогло.

Было решено предложить подписать договор на 5 лет и за каждый год предложить по 10 000 евро, но это предложение не оправдалось, тогда увеличили сумму до 60 000 евро.

Есть и другие предложения — если врач не хочет связывать себя на 5 лет, он может получать по 10 000 евро в год на жилье (но не дольше 5 лет). Есть вариант с компенсацией транспорта для проживающих не дальше 60 км от Акмянского района (или платить по 150 евро на дорогу или на жилье).

Врачам-резидентам предлагают 35 000 евро на учебу и 25 000 евро на жилье. Зарплата врачей в этом муниципалитете — 2000–3000 за ставку.

Такое предложение сразу сработало. "На сегодняшний день у нас есть договоренность с двумя семьями врачей, достаточно молодыми — одним около 40 лет, другим меньше. Они привозят и детей (5 на две семьи). Программа действует, пока не заполнятся вакансии", — сказал Митрофановас.

Мэр сказал, что читал в прессе о том, что швейцарский муниципалитет привлекал специалистов выплатами в размере 50 000 евро.

Правда, такое предложение Акмянского муниципалитета вызвало критику. "На нас жалуется частный сектор. Нас обжаловали представителю правительства, Антимонопольной службе, якобы за нечестную конкуренцию. Стали говорит, как же так, такие деньги предлагаете молоды, а как же старые врачи? Я уважаю старых врачей Акмяне, но ситуация такова, что у них есть жилье, они, приехав сюда, получили квартиры. У нас даже некоторые дома до сих пор называют "докторскими", хотя сейчас там врачей осталось 10% жителей. Такие дома строили во всех муниципалитетов для врачей. Я не хочу, чтобы люди ссорились, но как человеку, приезжающему с двумя детьми купить пустую квартиру за 20 000 евро, а в обновленном доме — от 30 000? Рекордная цена в полумансарде была 50 000 за три комнаты. Старые частные дома стоят от 120 000 евро", — заметил Митрофановас.