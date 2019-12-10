На пути в Антарктику разбился чилийский военный самолет: на борту было 38 человек

Такое решение принято по прошествии семи часов после того, как с экипажем была потеряна связь, пишет RIA.

Силы ВВС Чили, а также национальные и иностранные самолеты и суда ведут в зоне происшествия поиски с целью спасения возможных выживших.

C-130 вылетел с базы "Чабунко" в городе Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге страны, на авиабазу в Антарктике в понедельник в 16.55 по местному времени (22.55 мск). На его борту находили 17 членов экипажа и 21 пассажир.

Самолет перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.

C-130 — американский военно-транспортный самолет средней и большой дальности. Основной военно-транспортный самолет США, стран НАТО и ряда других стран. На 2014 год является самым распространенным военно-транспортным самолетом в мире.

На вооружении ВВС Чили находятся семь самолетов данного типа.