На переговорах Путина и Лукашенко внезапно погас свет

Это произошло после вступительного слова Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Путин в шутку отметил, что в здании закончилось электричество.

Лукашенко в ответ предположил, что за этим стоит пресс-секретарь российского лидера. "Это все Дима Песков, я знаю", — сказал он.

Делегации посмеялись и продолжили переговоры.

Мероприятие проходит в сочинской резиденции "Бочаров ручей". Помимо лидеров двух стран, в переговорах участвуют премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас, а также члены правительств России и Белоруссии.

О чем говорят в Сочи



Встреча проходит в преддверии 20-летия договора о создании Союзного государства. Ожидается, что на рассмотрение президентов будут вынесены более 30 дорожных карт по углублению интеграции России и Белоруссии.

Открывая переговоры, президент России выразил надежду на то, что Москва и Минск продолжат работу по сближению, прежде всего в экономике и социальной сфере, и что люди получат от интеграции заметные преимущества.