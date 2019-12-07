На переговорах Путина и Лукашенко внезапно погас свет
Во время переговоров президентов России и Белоруссии неожиданно погас свет.
Во время переговоров президентов России и Белоруссии неожиданно погас свет.
Это произошло после вступительного слова Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Путин в шутку отметил, что в здании закончилось электричество.
Лукашенко в ответ предположил, что за этим стоит пресс-секретарь российского лидера. "Это все Дима Песков, я знаю", — сказал он.
Делегации посмеялись и продолжили переговоры.
Мероприятие проходит в сочинской резиденции "Бочаров ручей". Помимо лидеров двух стран, в переговорах участвуют премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас, а также члены правительств России и Белоруссии.
Встреча проходит в преддверии 20-летия договора о создании Союзного государства. Ожидается, что на рассмотрение президентов будут вынесены более 30 дорожных карт по углублению интеграции России и Белоруссии.
Открывая переговоры, президент России выразил надежду на то, что Москва и Минск продолжат работу по сближению, прежде всего в экономике и социальной сфере, и что люди получат от интеграции заметные преимущества.
Лукашенко в свою очередь отметил, что для интеграции предстоит сделать еще немало. Прежде всего, по его словам, необходимо создать равные условия для предприятий.
"Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, нефть покупать не по 63 доллара за баррель, главное, чтобы равные были условия", — сказал он.
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