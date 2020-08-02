На норвежском круизном лайнере 36 человек заразились COVID-19

”Все 158 членов экипажа на лайнере Roald Amundsen были проверены на коронавирусную инфекцию. У 36 человек положительный результат на COVID-19, у 122 — отрицательный”, — говорится в пресс-релизе.

В сообщении говорится, что сначала заражение было подтверждено у четверых членов команды. Их проверили, поскольку у них проявились признаки других заболеваний.

Как сообщает Hurtigruten, судно находится на набережной в Тромсё, сейчас на борту нет гостей. При этом 60 гостей, которые покинули судно накануне, находятся на карантине.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Норвегии с начала пандемии COVID-19 число случаев заражения достигло 9 249. Умерли 255 заболевших.

В феврале круизный лайнер Diamond Princess несколько недель простоял у берегов Японии. На его борту находилось более 2,6 тыс. человек, из них свыше 700 заболели коронавирусом.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!