13.07.2019, 10:10

"На нее донес друг из ФСБ". Семейную пару из России задержали за шпионаж в пользу Латвии


rus.DELFI.lv
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"На нее донес друг из ФСБ". Семейную пару из России задержали за шпионаж в пользу Латвии
Pixabay

Жительница Калининграда Антонина Зимина подозревается в государственной измене в пользу Латвии. Она была задержана сотрудниками ФСБ летом 2018 года и до сих пор находится под следствием. 10 июля 2019 года был задержан супруг Зиминой Константин Антонец. Отец Антонины Зиминой считает, что к делу против ее дочери и зятя причастен ее друг, которого пара пригласила на свадьбу.

До 2016 года Антонина Зимина была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Кроме того, она была членом Клуба друзей Фонда Горчакова — фонда поддержки публичной дипломатии, и считалась независимым экспертом в сфере политики стран Балтии вообще и Латвии — в частности. С июля 2018 года она находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене — по версии следствия, она раскрыла действующего сотрудника ФСБ латвийской разведке. Адвокат Зиминой Иван Павлов ранее заявил порталу "Новый Калининград", что считает обвинения полностью необоснованными.

На этой неделе "Новый Калининград" опубликовал интервью с отцом Антонины Зиминой Константином. По словам Константина Зимина, в апреле 2015 года Антонина и Константин Антонец поженились. На свадьбе присутствовали гости в том числе и из Латвии (среди них был бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов). "Оказался в числе приглашенных и старый друг Антонины, давно работавший в калининградском управлении ФСБ. Он тогда подпил хорошенько, перед латышами выпендривался, что он — сотрудник ФСБ", — заявил Зимин изданию.

"Я лично думаю, что к аресту моей дочери причастен этот ее старый приятель-ФСБшник, он же на свадьбе со всеми латышами и зазнакомился и сам рассказывал, что работает в ФСБ. При чем тут моя дочь? Антонина говорит, что это он на нее и донес — друг из ФСБ. А потом состряпали дело о госизмене. Что его побудило это сделать, я не знаю. После свадьбы я никогда с ним не виделся", — отметил Зимин. По словам следователя ФСБ, Антонина "по компьютеру" передала его изображение: "ФСБ утверждает, что Тоня якобы подтвердила латышам, что ее друг, присутствовавший на свадьбе, — действующий сотрудник ФСБ. Если верить следствию, грубо говоря, латыши ее спросили, правда ли то, ее друг со свадьбы — сотрудник ФСБ, а она сказала, что да".

Зимин заявил изданию, что срок содержания в СИЗО у Антонины и Константина Антонца заканчивается 3 сентября. Он предполагает, что их дела будут объединены, чтобы продержать за решеткой как можно дольше. "В последний раз дочь я видел 27 июня на очередном продлении меры пресечения. Разговор был не из приятных. Тоня сказала: "Мне сватают 20 лет, а потом погонят по этапу". Но мать она старается подбодрить, хотя я не думаю, что ей удастся выкарабкаться из этого. Думаю, ей дадут срок", — отметил он.

По словам Зимина, после окончания Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Антонина очень увлеклась работой в рамках фонда Горчакова. "Она была очень окрыленной, писала статьи про политику России. У нее было очень много приятелей-иностранцев: латышей, литовцев, поляков. (..) Литовцы после одной из таких конференций закрыли ей въезд в страну: мол, что вы своего Путина все хвалите и хвалите. Антонина действительно придерживалась пророссийских взглядов — она очень патриотичная, много рассказывала на зарубежных конференциях про Россию. В Литву она больше попасть не смогла".

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