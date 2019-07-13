"На нее донес друг из ФСБ". Семейную пару из России задержали за шпионаж в пользу Латвии

"Я лично думаю, что к аресту моей дочери причастен этот ее старый приятель-ФСБшник, он же на свадьбе со всеми латышами и зазнакомился и сам рассказывал, что работает в ФСБ. При чем тут моя дочь? Антонина говорит, что это он на нее и донес — друг из ФСБ. А потом состряпали дело о госизмене. Что его побудило это сделать, я не знаю. После свадьбы я никогда с ним не виделся", — отметил Зимин. По словам следователя ФСБ, Антонина "по компьютеру" передала его изображение: "ФСБ утверждает, что Тоня якобы подтвердила латышам, что ее друг, присутствовавший на свадьбе, — действующий сотрудник ФСБ. Если верить следствию, грубо говоря, латыши ее спросили, правда ли то, ее друг со свадьбы — сотрудник ФСБ, а она сказала, что да".

Зимин заявил изданию, что срок содержания в СИЗО у Антонины и Константина Антонца заканчивается 3 сентября. Он предполагает, что их дела будут объединены, чтобы продержать за решеткой как можно дольше. "В последний раз дочь я видел 27 июня на очередном продлении меры пресечения. Разговор был не из приятных. Тоня сказала: "Мне сватают 20 лет, а потом погонят по этапу". Но мать она старается подбодрить, хотя я не думаю, что ей удастся выкарабкаться из этого. Думаю, ей дадут срок", — отметил он.

По словам Зимина, после окончания Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Антонина очень увлеклась работой в рамках фонда Горчакова. "Она была очень окрыленной, писала статьи про политику России. У нее было очень много приятелей-иностранцев: латышей, литовцев, поляков. (..) Литовцы после одной из таких конференций закрыли ей въезд в страну: мол, что вы своего Путина все хвалите и хвалите. Антонина действительно придерживалась пророссийских взглядов — она очень патриотичная, много рассказывала на зарубежных конференциях про Россию. В Литву она больше попасть не смогла".