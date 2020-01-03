На Маврикии задержан веб-дизайнер из Латвии, перевозивший в себе героин

Как отмечают местные СМИ, так называемый "живой контейнер" провозил в себе 39 пакетов с наркотическим веществом. Во время допроса он сознался, что проглотил героин перед вылетом на Маврикий, находясь в Мозамбике. Также известно, что в Мозамбик он попал через Турцию.

Правоохранительные органы сообщают, что мужчина собирался провести около 10 дней в пансионе на севере Маврикия. Таможенный отдел по борьбе с наркотиками продолжает расследование.