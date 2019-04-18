На Мадейре туристический автобус съехал с дороги и упал на крышу жилого дома, погибли 29 человек

Сотрудники германского посольства в Лиссабоне поддерживают связь с местными властями. В МИД ФРГ создан оперативный кризисный штаб. Сотрудники ведомства в Twitter выразили соболезнования родственникам и близким жертв катастрофы и опубликовали телефон горячей линии: 030-50002000.

По данным местных спасательных служб, авария произошла в среду примерно в 18.30 по местному времени (20.30 мск) в местечке Канису, расположенном восточнее административного центра острова Фуншал. Автобус, перевозивший около 50 туристов, потерял управление на повороте, съехал с дороги и упал на крышу жилого дома. Как сообщил мэр Канису Фелипе Соуза португальскому телеканалу RTP3, на месте трагедии погибли 11 мужчин и 17 женщин. Еще одна женщины скончалась от травм в клинике. По данным местных СМИ, все погибшие были в возрасте от 40 до 50 лет.

Как сообщило португальское агентство Lusa, не менее 27 человек получили травмы. Они доставлены в окрестные больницы.

В связи с трагедией власти острова объявили трехдневный траур, который будет действовать с четверга, 18 апреля, по субботу, 20 апреля.