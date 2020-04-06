На Лукашенко подали заявление в милицию и требуют завести уголовное дело из-за коронавируса

По данным телеканала ”Белсат”, заявлении говорится следующее:

”Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича, 30.08.1954 г. р., уроженца пос. Копысь, Республика Беларусь, который, находясь на посту президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего 02.04.2020 года в областной клинической больнице города Витебска умерла Матвеева Лидия Дмитриевна”.

Сам Александр живет во Франции и приехать к матери во время пандемии коронавируса не смог. 68-летняя полочанка Лидия Матвеева лежала в отделении неврологии в Витебской областной клинике несколько недель. По словам сына, диагноз ей меняли три раза. А о наличии коронавируса сообщили только в справке от морга.

”Страшно то, что никакой информации людям не поступает, фамилии погибших не публикуются официально, все скрывается. Люди должны знать, что происходит у нас в стране. Карантин необходим, необходимо защитить врачей”, — говорит Александр Матвеев.

По сведениям на 6 апреля, в Беларуси умерло 13 человек, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. Общее количество выявленных заражений COVID-19 составило 700 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!