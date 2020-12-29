На литовском терминале в море вылилось около двух тонн нефти. Пятно движется к Латвии

Министр окружающей среды Симонас Гентвилас сообщил, что загрязняющее пятно движется в открытое море, в сторону Латвии, эту информацию подтвердил и представитель Департамента охраны окружающей среды.

По словам Гентвиласа, пятно покрыло около 1 кв. километра поверхности моря, но точно установить сложно по причине сложных погодных условий.

"Пролилась нефть с буя терминала в Бутинге. Насколько я понимаю, сам танкер не подключен к нему, утечка из самого рукава", – сказал Гентвивлас в интервью радиостанции LRT.

По словам представителя министра по связям с общественностью Марюса Гайлюса, данные Orlen свидетельствуют, что в море попали 1-2 тонны нефти.