На литовском терминале в море вылилось около двух тонн нефти. Пятно движется к Латвии(2)
В понедельник в литовской Бутинге по причине разрыва рукава на нефтяном терминале, управляемом компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva, в море пролилось около 1-2 тонн нефти, сообщило Министерство охраны окружающей среды.
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