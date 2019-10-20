На литовском аэродроме самолет неожиданно перевернулся, пилотов доставили в больницу

Полиция сообщила, что сообщение о происшествии было получено около часа дня. По предварительным данным, произошла техническая неисправность при посадке самолета и езде по взлетно-посадочной полосе.

По данным полиции, самолет неожиданно перевернулся. По словам пресс-секретаря полиции Алитусского уезда, двух летчиков незамедлительно доставили в каунасские клиники.