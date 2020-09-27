На линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана начались боевые действия

МИД Армении в воскресенье, 27 сентября, сообщил об атаке Азербайджана на протяжении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По сведениям ведомства, ракетные удары нацелены "на мирные населенные пункты ", включая Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

"Мы решительно осуждаем агрессию военно-политического руководства Азербайджана", — подчеркнули в МИД Армении. Ереван возложил "всю ответственность за последствия агрессии" на Азербайджан. Министр иностранных дел Армении находится на постоянной связи с сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по урегулированию конфликта, добавили в ведомстве.

Армия обороны непризнанной республики "успешно противостоит атакам противника", написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook. По его словам, ситуация находится на стадии оперативного развития, а дальнейшая информация появится по мере необходимости. С азербайджанской стороны сбиты 2 вертолета и 3 беспилотных летательных аппарата, а также подбиты 3 танка, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Омбудсмен Нагорного Карабаха призвал сохранять спокойствие и осторожность. По сведениям корреспондента DW, в городе Шуши в спорном регионе прекращена подача электроэнергии, жители укрываются в убежищах, но паники нет.

Азербайджан обвиняет в обстрелах Армению

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы страны начинают "контрнаступление" по всей линии соприкосновения в регионе. Решение принято "для пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения". По сведениям оборонного ведомства, уничтожено 12 единиц зенитно-ракетных комплексов "Оса" подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении, а с азербайджанской стороны сбит боевой вертолет Военно-воздушных сил республики, но экипаж жив.

Кроме того, ведомство заявило о гибели и ранениях людей среди мирного населения при обстреле из минометов и крупнокалиберного оружия на линии соприкосновения в Карабахе с сопредельной стороны.