На иранском танкере около побережья Саудовской Аравии произошел взрыв

После этого на судне начался пожар, были повреждены два основных резервуара танкера, начался разлив нефти в море. О пострадавших не сообщается.

Танкер принадлежит иранской госкорпорации National Iranian Oil Company.

По данным телеканала, технические эксперты уже изучают причины инцидента, при этом они не исключают возможность теракта.

Позднее Press TV сообщил со ссылкой на заявление владельца танкера, что он, вероятно, был атакован при помощи двух ракет.

По версии компании, на танкере произошли два взрыва с интервалом примерно в 20 минут (5:00 и 5:20 по местному времени, которое совпадает с московским), и их причиной, судя во всему, стали ракетные атаки.

Владелец судна отметил, что никто из находившихся на нем людей не пострадал, а состояние танкера оценивается как устойчивое.