На хоккей пускают с 18 лет, открытые границы и парад на 9 мая. Как живет Республика Беларусь без карантина(9)
По просьбе RusDelfi редактор портала TUT.BY Анна Ермаченок рассказала, что происходит в её родной стране.
По просьбе RusDelfi редактор портала TUT.BY Анна Ермаченок рассказала, что происходит в её родной стране.
Официально у нас выявлено 152 случая коронавируса, 47 человек выздоровели. Оперативная информация ЗДЕСЬ. Сегодня утром умер мужчина, анализ которого был положительным. Возможно, это первая смерть от коронавируса в стране.
Границы Беларуси все еще открыты, формально к нам может приехать любой человек. Хотя все страны вокруг свои границы закрыли. Уехать мы никуда не можем, многие самолеты и поезда отменили.
Медики постят фото с призывом остаться дома и никуда лишний раз не ходить. Но часть людей не отпускают с работы. Никаких централизованных выходных не объявляли, эта неделя у нас вообще шестидневная — работаем и в субботу (это перенос выходного с апреля).
Многие мои знакомые работают из дома, получается такая полуподпольная удаленка по договоренности с начальством.
Официального карантина нет. На этой неделе у школьников каникулы по расписанию, до этого были уроки. В вузах непонятно: у кого-то есть пары, где-то убрали только поточные лекции, кто-то учится дистанционно. Моя мама преподаватель, у нее сейчас пары по расписанию — ей надо либо приходить в колледж каждый день, либо увольняться. Она работает.
”На футбол пускают всех, на гандбол - никого, а на хоккей - только с 18 лет. Возможно, там вирусы передаются по-разному.
Многие концерты отменили, запретили кальяны в кальянных. А вот общепит продолжает работать, торговые центры открыты.
Я стараюсь никуда не ходить без необходимости, передвигаться на такси или пешком. Когда в последний раз была в метро — людей было немного, часть в масках.
Чемпионат по футболу идет, но на нем мало зрителей. На все игры первого тура суммарно пришло около 10 тысяч человек, наш футбол никогда не был массовым. В гандбол сейчас играют без зрителей. А на хоккей почему-то пускают только после 18 лет. В этом сложно найти логику, возможно, на разных видах спорта вирусы передаются по-разному. В планах — парад на 9 мая, его никто не отменял.
Президент Лукашенко собирает совещания, но крупных массовых мероприятий с его участием давно не было. В субботу он играл в хоккей в любительском турнире, и весело рассказывал на камеру, что в ледовой арене вирусов не видно и вообще безопасно. До этого он советовал лечиться водкой, сауной и режимом дня. Ну и не паниковать, а просто работать, как люди на селе, где ”трактор вылечит всех, поле всех лечит”.
Многие белорусы привыкли к таким перлам и воспринимают их с юмором. Мне неловко все это слышать. Фразу про трактор по телевидению показали, а как соблюдать самоизоляцию, если у кого-то в семье подозрение на вирус — нет.
Мне очень не хватает официальной информации. Минздрав сообщает о числе зараженных раз в несколько дней. Но чиновники принципиально не называют даже сколько случаев в какой области — это считают раскрытием личных данных заболевших.
Официальная позиция: ”не паникуйте, все под контролем”. По госканалам регулярно говорят, что все будет нормально. По одному из каналов крутят вот такую странную социальную рекламу.
Ругают телеграм-блогеров, которые разводят панику. Блогеров читать и правда тревожно: они постоянно постят фотографии людей в специальных капсулах, скорых под подъездами, медиков в спецкостюмах.
В соцсетях вообще много непроверенной информации. Например, вчера все массово писали, что город Витебск закроют, потому что там много случаев заражения. В итоге это оказалось неправдой. Сложно даже понять, кто это придумал, но сотни человек поверили и начали пересылать друг другу. Люди постят какие-то скрины закрытых чатов, популярный формат ”инсайда” — ”друг жены дяди работает в больнице”. И этот ”друг” по секрету узнал, что все очень плохо. Вообще непонятно, это правда или кто-то просто все напутал.
Многие в соцсетях просят ввести строгий карантин и упрекают власти в бездействии. Часть людей уверена, что коронавирус — навязанная паника и нужно продолжать работать и не волноваться зря.
В комментариях под новостями с официальными цифрами о заболевших часто пишут, что данными могут манипулировать: например, не делать тест человеку с серьезной пневмонией, чтобы он ”не портил статистику”. Не знаю, насколько это правда, проверить это никак не возможно.
Я верю цифрам и вообще Минздраву. Мне кажется, они очень стараются быть открытыми. Получается не максимально. Но при этом я понимаю, что они считают только выявленные и подтвержденные случаи. Тех, кому анализ не сделали, в их статистике нет. А всех протестировать невозможно.
Будет ли какое-то изменение данной ситуации? Мне нравится эта шутка из твиттера:
С 2021 Беларусь будет править миром
Потому что в 2020 году они не стали вводить карантин, а просто дождались пока все страны вокруг введут его, из-за этого маневра их экономика совершенно не пострадала от кризиса и эпидемии
Историки будущего назовут этот прием ЛОВУШКА ЛУКАШЕНКО
— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) March 27, 2020
Очень сложно что-то говорить про будущее, у нас вообще все может быстро поменяться. Может, введут карантин за один день, а может, так и переживем эту ситуацию. Не хочется думать про плохие сценарии. Я надеюсь на поиск лекарства или гибель вируса от теплого лета.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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